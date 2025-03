Gintoneria, testimonianza-choc: "Ecco chi nuotava seminuda nella fontana"

06 marzo 2025 a

Man mano che la vicenda si fa più chiara, le feste al limite organizzate da Davide Lacerenza ricordano tantissimo le scene portate sul grande schermo da Martin Scorsese con il suo The Wolf of Wall Street. Per i clienti "pesanti", lui e Stefania Nobile avevano riservato il cosiddetto "pacchetto completo", che consisteva - in sintesi - in "champagne, bamba e putt***". E quel "locale rosa", ribattezzato così per via del colore della moquette, si è presto trasformato nel regno del degrado. "Povere ragazzine seminude che nuotano a rana nel liquame della sua fontana o rampolli semidefic*** sbronzi che sciabolano bottiglie con l’iPhone", ha raccontato un cliente abituale. "Vado in bagno e trovo la bilancia con il piatto in vetro per pippare ma neanche un po’ di carta per asciugarsi le mani", la testimonianza diretta di un altro.

E Lacerenza, come un Jay Gatsby qualunque, era il re incontrastato delle serate. Lui per primo dettava il ritmo degli eccessi. Un esempio? Lavava i "cerchi del Ferro col Cristal". Tradotto: lavava i cerchioni della sua Ferrari con uno champagne molto costoso. Un'ostentazione esplicita, pubblica, menefreghista. "Sono un pazzo, neanche una ventenne mi tiene testa", avrebbe detto ai finanzieri al momento dell'arresto.

La Gintoneria era il riflesso della vita di Lacerenza. Lusso, eccessi e selezione all'ingresso. Nel suo locale erano ammessi solo i ricconi. "Niente poveri", era lo slogan gridato ogni volta che veniva stappata una bottiglia di champagne di grosse dimensioni. Ma chi erano secondo lui questi "poveri"? "Sono i ricchi con il braccino corto, quelli che con l’auto di lusso fanno mettere l’asciugamanino sotto le cosce sudate della donna d’estate per paura di macchiare il sedile di alcantara, quelli che per non consumare benzina la barca la spostano a remi".