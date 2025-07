Beppe Sala ora è sotto schiaffo: salta San Siro?

Per Monguzzi, è necessario anche un profondo rinnovamento della giunta: «Non basta sostituire Tancredi - a cui ho espresso la mia solidarietà umana ma serve un ricambio radicale. In giunta ci vogliono assessori nuovi, in discontinuità col passato, che lavorino davvero al servizio dei cittadini».

Per i giudici invece «le valutazioni espresse nel parere preliminare della competente Soprintendenza non appaiono implausibili». Tradotto: resta valida la data del 10 novembre fissata dalla Soprintendenza. La partita in tribunale però non è finita. «La vicenda è ancora in piedi davanti al Tar, alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica e all’Anac», ha detto Luigi Corbani, presidente del “Comitato Si Meazza”. Il Comitato punterà inoltre a far riconoscere un vincolo già esistente sulla tribuna Ovest, facendo leva su un parere della Soprintendenza del 2023 che la considerava «archivio esposto» per la presenza di alcune targhe.