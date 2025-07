Beppe Sala non si dimette e "scopre" il modus-operandi dei magistrati: perché è all'angolo

No, Beppe Sala non molla. Non si dimette. Lo dice chiaro e tondo nel suo primo intervento in Consiglio comunale da che è esplosa l'inchiesta sull'urbanistica meneghina. Nessun passo indietro, il sindaco di Milano si dice "oggi più che mai motivato a proseguire il mio incarico". Al contrario, arrivano le dimissioni di Giancarlo Tancredi, ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana, per il quale la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari. Dopo le dimissioni, Tancredi si è commosso, incassando l'applauso dell'aula.

Ma il punto, il focus, è ovviamente Beppe Sala. La decisione di non lasciare (e fino al Consiglio, la possibilità che si dimettesse era sul tappeto). Il sindaco si mostra combattivo, ingaggia subito un duello con Enrico Marcora, consigliere di Fratelli d'Italia, accusato per un post pubblicato negli ultimi giorni. Un affondo, quello di Sala, che incendia il clima in aula, tra urla e recriminazioni, tanto che si è sfiorata la possibilità di interrompere i lavori. Successivamente, Marcora ha replicato al primo cittadino, definendolo "un piccolo sindaco" e affermando che "deve rispondere alle nostre domande, non ai post". Il riferimento è ai cinque quesiti sottoposti da FdI a Sala proprio a ridosso del Consiglio.