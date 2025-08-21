Libero logo
Il maliano di Malpensa, cos'ha chiesto dopo aver seminato il panico

di Roberto Tortoragiovedì 21 agosto 2025
2' di lettura

Se il Ferragosto è stato infestato dal maltempo, a Malpensa è stato decisamente più “infuocato”. Tutto per colpa di Aboubakar Traore, un ragazzo di 28 anni originario del Mali e beneficiario di una "protezione sussidiaria" in scadenza nel 2027, che ha ben deciso di appiccare il fuoco a due metri da un check-in lanciando del liquido infiammabile in un cestino di rifiuti.

Non contento, ha preso a martellate la postazione, scelta completamente a caso, la numero 13 del Terminal 1 dell’aeroporto. Un gesto che, ovviamente, ha scatenato panico e paura dei viaggiatori presenti.

Sophie, turista inglese presente allo scalo italiano, racconta al Mirror: "Ho visto il banco del check-in di fronte al mio a fuoco. Ho sentito rumore di scoppi e visto un uomo con una maglia bianca e una mascherina chirurgica azzurra e un cappello che urlava. È stato allora che ho iniziato a correre per la vita dando la mano a mio marito".

Al momento dell’accaduto c’è stato chi ha avuto il tempo di immortalare con un video la scena, diventata subito virale dai social. E si vede anche il momento in cui un giovane con la maglietta bianca viene atterrato dal personale dell’aeroporto insieme ad alcuni viaggiatori che si sono occupati di fermare il ragazzo. La Polaria di Malpensa ha subito messo le manette ai polsi di Traorè, mentre i vigili del fuoco hanno sgomberato il terminal in via precauzionale. Per fortuna l’incendio era di piccole dimensioni e non ha causato gravi danni, venendo subito domato.

Il giovane ora è accusato di "danneggiamento" e "incendio doloso" aggravati. Durante l’udienza di convalida prevista per oggi, di fronte al giudice del tribunale di Busto Arsizio, Traorè forse riuscirà a spiegare i motivi di questo folle gesto che poteva causare danni molto più gravi. Per ora non ha dichiarato nulla, ma alcuni presenti lo hanno sentito gridare alcune frasi che richiamavano alla disperata richiesta di "un lavoro".

