Il maliano incendia Malpensa, Salvini: "Ecco le risorse che per la sinistra ci pagheranno la pensione"

"Straniero, con 'permesso di protezione internazionale'... Una delle 'risorse' che ci pagheranno le pensioni, secondo la sinistra". Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, condivide e commenta il video girato all'aeroporto milanese di Malpensa, dove un uomo di origini maliane ha prima distrutto a martellate una postazione dell'area check-in, nell'area del Terminal 1, e poi ha dato fuoco alla struttura mandando in tilt lo scalo.

Il panico si è scatenato intorno alle 11 di questa mattina: il 26enne africano, in stato di forte agitazione, ha primo preso a martellate uno dei desk delle partenze e poi ha lanciato un liquido infiammabile che ha provocato un incendio e il fuggi fuggi generale dei passeggeri spaventati che si trovavano in coda e nei paraggi.

Mentre le fiamme venivano spente con un estintore, il giovane è stato bloccato mentre si allontava, da personale in borghese con l'aiuto di alcuni passeggeri e poi preso in consegna dagli agenti della Polaria. Dalle prime informazioni, sarebbe un incensurato in possesso di un permesso di protezione internazionale, che sembra non avesse alcun biglietto con sé. Al momento non è chiaro perché avrebbe dato in escandescenze. Nessuno sarebbe rimasto ferito. L'area interessata dal fumo è stata evacuata dai vigili del fuoco. L'episodio è stato documentato con gli smartphone da diversi passeggeri che hanno poi postato le immagini sui social.