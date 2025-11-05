San Siro venduto a Inter e Milan? Un minuto dopo, aperta un'inchiesta

Lo stadio di San Siro passa di proprietà, ma la Procura si sta già muovendo. È stato firmato questa mattina, mercoledì 5 novembre, il rogito che prevede la vendita dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre. Il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro. Sulla compravendita dello stadio, per il quale è previsto oggi il rogito notarile, la Procura di Milano sta già indagando per turbativa d'asta. Proprio questa mattina è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promotore Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza. In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbero voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette.

Trotta, incrociato al palazzo di Giustizia, è stato sentito come testimone in quanto assieme all'ex assessore e negli anni '80 vicesindaco di Milano Luigi Corbani è uno dei fondatori de 'Il Comitato Sì Meazza nato per salvaguardare ed eventualmente ammodernare la struttura e recuperare a verde l'area circostante. Il promotore musicale, convinto che San Siro possa essere polifunzionale, già nel 2019, come lui stesso ha raccontato, era intervenuto sulla vicenda con la proposta di un bando internazionale per la ristrutturazione e la futura gestione dello stadio dopo la fine della nel 2030. Il progetto aveva tre punti principali: "abbandonare il terzo anello e fare una struttura portante e di apribili" per usare lo Stadio "365 giorni all'anno" in modo da migliorare "l'acustica sia per chi è dentro che per chi abita fuori".