Corteo pro Pal a Milano, scatta la denuncia: "Non si può più sopportare"

"Questa mattina, durante lo sciopero generale annunciato, si è tenuto anche il solito corteo di Centri sociali, antagonisti, no-global, arabi e sindacati di base Usb&C, tutti rigorosamente pro-Hamas. Che hanno creato notevoli disagi a tutta la circolazione viabilistica delle zone Porta Venezia, Corso Buenos Aires, piazzale Loreto, fino a Lambrate": a denunciarlo il deputato di Fratelli d’Italia ed ex vice sindaco, Riccardo De Corato. Anche questo venerdì, in effetti, la città di Milano è rimasta paralizzata per diverse ore a causa dell'ormai consueto appuntamento di Centri sociali, antagonisti e sindacati di base. Tutti pro-Hamas.

A generare il caos un insieme di azioni, disordini, tafferugli e vandalizzazioni. Un copione già visto, insomma, a proposito del quale De Corato ha detto: "La città non può più sopportare manifestazioni che bloccano la stessa continuamente, sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Nel prossimo Decreto Sicurezza che il Governo varerà nei prossimi mesi, chiederò a gran voce che vengano introdotte norme severe per coloro i quali organizzano eventi/manifestazioni in cui si verificano tafferugli, scontri, deturpamenti e danneggiamenti a cose, monumenti, negozi e persone".