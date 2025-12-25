Panetta, il paninaro della notte premiato da Joe Bastianich

Il “milanese” è il panino più foodish di Milano secondo Joe Bastianich che ha dato un bel 10 al sandwich con cotoletta e maionese al bergamotto di Giovanni Panetta, un intreccio di materie prime condite con amore da uno dei paninari storici dello street food meneghino.

«Il nostro successo è legato prevalentemente alla passione che mettiamo tutti i giorni nell’affrontare nuove sfide e non fermarci sui traguardi raggiunti» ha commentato il gestore del track food di San Siro, attività in gestione dal 2001 dopo averla rilevata dal papà Salvatore che l’aveva avviata nel 1982. Quasi 25 anni di lavoro, sacrifici, e ricerca di prodotti genuini da ogni parte d’Italia che lo hanno reso il più ricercato dai tifosi di calcio e dagli avventori della Milano by night a caccia di qualcosa di buono da mangiare dopo una serata trascorsa in giro per locali.

«Siamo un punto storico, la gente sa chi siamo e cosa offriamo – continua – dopo l’Expo, e quindi della promozione del cibo di qualità, sono cambiati anche i gusti delle persone. Vogliono il panino buono, saporito, non cercano più solo la salamella. Noi ci siamo adeguati alla richiesta del cliente e oggi abbiamo aperto diversi punti ristoro in città, oltre al Chiosco Gio prettamente dedicato agli aperitivi».

L’aver partecipato alla trasmissione di canale 8 non lo ha cambiato. Giovanni, eclettico, sempre sorridente e alla ricerca della perfezione, quando in tanti, compreso Bastianich, avevano sollevato qualche perplessità sulla possibilità di duplicare la squisitezza del panino più foodish li ha smentiti con il grande consenso ricevuto dai suoi clienti in occasione della fiera degli Oh Bej Oh Bej appena conclusa. «Molti si sono avvicinati al nostro track con curiosità chiedendo proprio il nostro milanese. Nonostante la cottura andava fatta al momento, siamo stati in grado di offrire un prodotto squisito che ha ricevuto gli apprezzamenti della gente. Questo ci soddisfa e ci sprona a continuare sempre più nella ricerca di piatti tradizionali, classici, ma con quel tocco di genuinità che appartiene alle produzioni del territorio italiano – aggiunge Giovanni – il nostro segreto è proprio la semplicità. Non mi ritrovo con ciò che viene pubblicizzato sui vari blog o social dedicati al food. Perché complicare un prodotto quando si possono gustare pietanze ottime con ingredienti semplici ma straordinari?».

Il contatto con le persone per lui e il suo team, una squadra di dipendenti selezionata e molto attenta a quelle che sono le linee aziendali, è fondamentale per capire se stanno lavorando bene e cosa vuol mangiare il tifoso prima della partita, il fan dopo un concerto, ma anche l’avventore casuale che va al suo chiosco. Giovanni Panetta e il marchio Panini Panetta sono una realtà dello street food milanese che da più di 30 anni è presente ai vari eventi che si svolgono in città e anche in tante altre località del Nord Italia.

«Tutto ciò che viene servito è stato selezionato dopo una minuziosa ricerca. Abbiamo scelto i migliori fornitori e i prodotti più golosi così da garantire un ottimo gusto a tutti i nostri piatti – sottolinea - Hamburger Gourmet, Patatine fritte olandesi, Piadine Dop Crudo rucola e squacquerone e il nostro Re, il panino con la salamella, sono solo alcuni tra i nostri prodotti che tutte le sere potete gustare in giro nei nostri Food Track!».

Ma non solo bontà da gustare al banco o al tavolino dei suoi chioschi, Giovanni Panetta fa anche catering. «La possibilità di essere seguiti a 360 gradi è uno dei nostri punti di forza proponendo grande flessibilità a ogni richiesta – conclude– L’esperienza ci permette di dare a tutti i nostri clienti una grande affidabilità sia per quanto riguarda la serietà del nostro servizio, sia per la freschezza dei prodotti che proponiamo. La professionalità del nostro staff è infine la ciliegia sulla torta che ci rende il partner ideale per i catering anche nelle situazioni più difficili». Perché, come gli piace ribadire citando Paulo Coelho: «Siamo ciò che desideriamo di essere. I tuoi successi o le tue sconfitte dipenderanno esclusivamente da te!».