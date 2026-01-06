Milano, accoltella un agente? Lui gli spara e lo ferisce: arrestato egiziano

Un egiziano di ventiquattro anni è stato trasportato in codice rosso dopo che è stato ferito all'interno coscia durante una colluttazione con la polizia in un appartamento in via Cascina Barocco alla periferia Ovest di Milano. L'uomo, che al momento non è in pericolo di vita, è stato arrestato per tentato omicidio. Il tutto è avvenuto ieri sera - lunedì 5 gennaio - dopo le 21, quando è stata inviata una volante della polizia, allertata per la presenza di un uomo che appariva particolarmente aggressivo.

Al loro arrivo, il ventiquattrenne si trovava solo in un appartamento, in camera da letto, e teneva in mano una lama. Gli agenti hanno tentato di parlargli per calmarlo, mentre arrivavano altre volanti, ma lui ha continuato a essere aggressivo. A un certo punto è scaturita una colluttazione e lui ha colpito uno degli agenti con fendenti al lato sinistro del petto e alla scapola, senza riuscire ad affondare la lama attraverso il giubbotto perché trattenuto da un altro agente.