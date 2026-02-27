Milano, banchiere ucraino precipitato dal b&b: clamorosa svolta, arrestato il figlio

Svolta sulla morte dell'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso: arrestato il figlio. Questa mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru Adarici.

L'attività investigativa svolta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Milano, con l'ausilio del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol ed Eurojust, hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico del 34enne che ha consentito alle forze di polizia spagnole, in particolare al Mossos d'Esquadra di Barcellona - CGIC (Comissaria General d'Investigació Criminal) - AIC (Àrea d'Investigació Criminal) - RPMB (Regió Policial Metropolitana Barcelona) - UTI-Personas (Unitats Territorials d'Investigació - reati contro la persona) di dare esecuzione al provvedimento restrittivo a suo carico. Alle fasi dell'arresto in Spagna hanno preso parte anche due investigatori della Polizia di Stato, appositamente inviati nel territorio iberico.