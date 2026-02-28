Il tram deraglia: elettronica e auto-frenata, tutto quello che non torna

Partiamo dall’ipotesi del malore del conducente. «Mi sono sentito male», avrebbe detto lui ad alcuni colleghi. Il tramlink, l’innovativo mezzo che da circa un anno sferraglia per la metropoli, è dotato di un sistema - detto in gergo “uomo morto” - che nel caso in cui passi troppo tempo senza che alcun pulsante venga schiacciato prevede la frenata automatica d’emergenza nel giro di qualche decina di metri. In poche parole: se non viene rilevata una presenza fisica alla guida il tram si blocca. Ergo: se il conducente si è sentito male tanto da non riuscire più a governare il mezzo perché il sistema di sicurezza non si è attivato e il mezzo è deragliato?

Le voci si rincorrono. C’è chi dice che «ogni settimana» arrivano i tecnici di Atm (l’Azienda dei trasporti milanesi) «per controllare quello scambio». Altri residenti spiegano che ieri mattina, erano circa le 8, «c’erano otto tram in fila sui binari dove è deragliato il tram». Le ombre si allungano su quei binari dove viale Vittorio Veneto incrocia via Lazzaretto. Sono tante le cose che non tornano nello schianto di Milano.

IL LIMITATORE

Potrebbe centrare anche l’errore umano? Innanzitutto bisogna specificare che l’autista alla guida era in servizio da solo un’ora, dunque era abbastanza “fresco”, e soprattutto aveva una certa esperienza perché per comandare i tramlink di ultima generazione servono abilitazioni specifiche che i “nuovi” non hanno. L’unica cosa che pare certa, al momento, è l’alta velocità.

Ciò significa che il cosiddetto “controller” era azionato alla massima potenza, anche in prossimità dello scambio, dove si deve rallentare per “aprire” il nuovo binario. Dunque: o il macchinista si è “dimenticato” di frenare proprio a causa del malore (è stato anche sottoposto a test alcolemico e anti-droga e gli è stato sequestrato il cellulare), oppure ha sì provato a decelerare ma senza trovare risposte nel sistema e quindi proseguendo la sua corsa impazzita solitaria lungo il binario che vira a sinistra (rimasto aperto dal precedente passaggio di un tram di un’altra linea). C’è un altro particolare da non sottovalutare: il mezzo in questione è dotato di un limitatore di velocità, tale per cui se si superano i 50 chilometri orari la corrente si stacca.