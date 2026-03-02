Milano, l'autista del tram indagato per disastro ferroviario colposo

Continuano le indagini sul deragliamento del tram numero 9 avvenuto venerdì scorso all’incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto, che ha causato la morte di due passeggeri e il ferimento di circa cinquanta persone. Secondo quanto riportato nel decreto di sequestro firmato dal pubblico ministero Elisa Calanducci, l’autista Pietro M., 60 anni, viaggiava a una velocità talmente elevata da determinare il deragliamento della vettura, senza accorgersi che lo scambio ferroviario era posizionato verso sinistra, omettendo di azionarlo in direzione “diritto”. Il provvedimento della Procura evidenzia che il convoglio, un “Stadler Tramlink”, è uscito dai binari schiantandosi contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. Pietro M., trovandosi alla guida del tram n. 7707 sulla linea 9, avrebbe agito con colpa, omettendo di regolare adeguatamente la velocità del mezzo in prossimità della fermata e dell’intersezione.

Al momento, la Procura mantiene aperte tutte le ipotesi sulle cause dell’incidente. “Non è possibile escludere alcuna delle ipotesi relative alle cause dell’evento, siano esse riconducibili a possibili errori umani o a eventuali malfunzionamenti tecnici”, ha precisato la pm Calanducci. Pietro M. è indagato per disastro ferroviario colposo, omicidio stradale e lesioni colpose plurime.

Le attività investigative hanno portato al sequestro delle registrazioni delle comunicazioni tra la Sala Operativa di ATM e il personale in servizio, oltre ai relativi brogliacci. Questi materiali sono ritenuti fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro e verificare se l’autista abbia segnalato eventuali criticità o anomalie prima dell’incidente. Il tragico episodio ha scosso Milano, sollevando interrogativi sulla sicurezza del trasporto pubblico e sulla gestione degli scambi ferroviari in città. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di chiarire con precisione responsabilità e cause del deragliamento.