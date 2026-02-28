Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Ilaria Salis e il tram deragliato, subito la campagna lampo: "Chi non può permettersi i Suv"

sabato 28 febbraio 2026
Ilaria Salis e il tram deragliato, subito la campagna lampo: "Chi non può permettersi i Suv"

1' di lettura

La tragedia di Milano, con il tram numero 9 che è deragliato tra piazza Repubblica e Porta Venezia, provocando due morti (uno era un passeggero a bordo, uno un pedone investito sul marciapiede) e una quarantina di feriti, ha sconvolto anche la politica italiana.

E c'è chi, come Ilaria Salis, approfitta del terribile incidente per rilanciare il suo manifesto politico. "Un pensiero affettuoso per i cari delle due vittime e per tutti i feriti di questo terribile incidente", scrive sulle sue pagine social l'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.

"Noi milanesi il 9 lo abbiamo preso migliaia di volte e siamo orgogliosi dei nostri meravigliosi tram. Sarà necessario fare piena luce sulle cause dell’accaduto e accertare con rigore eventuali responsabilità. Questo è doveroso".

Poi il cambio di registro, assai polemico: "Allo stesso tempo, voglio ribadire sin da subito che il trasporto pubblico è un’infrastruttura essenziale per Milano e per chi la vive ogni giorno – soprattutto per chi non può permettersi di girare in SUV elettrici o euro6. Va sostenuto, finanziato e potenziato con decisione. Un sistema di trasporto gratuito, sicuro ed efficiente non è un’utopia: è una scelta razionale, lungimirante e nell’interesse collettivo. È in quella direzione che dobbiamo andare".

tag
ilaria salis
alleanza verdi sinistra
tram milano

Non cambia mai Il solito Angelo Bonelli: esulta per il gol in trasferta

Il regime dell'Ariston Sanremo 2026, "ecco le prove della deriva autoritaria": l'ultima follia della sinistra

Campionario di brutalità Antifa, l'orrore: pestano a morte i camerati e mostrano le foto

ti potrebbero interessare

Iran, incredibile Pd: "E la tregua olimpica?", tifano per i Pasdaram

Iran, incredibile Pd: "E la tregua olimpica?", tifano per i Pasdaram

Alessandra Moretti balla e canta "Che fastidio" contro il governo Meloni

Alessandra Moretti balla e canta "Che fastidio" contro il governo Meloni

Guerra in Iran, Meloni convoca la riunione d'emergenza. Tajani: "Non c'è da essere troppo ottimisti"

Guerra in Iran, Meloni convoca la riunione d'emergenza. Tajani: "Non c'è da essere troppo ottimisti"

Il solito Angelo Bonelli: esulta per il gol in trasferta

Il solito Angelo Bonelli: esulta per il gol in trasferta

Lorenzo Mottola