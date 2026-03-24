Dario Fo, lo sfregio della sinistra alla sua memoria: un caso a Milano

Erano state presentate con molto entusiasmo le «molteplici iniziative» organizzate dal Comune di Milano per ricordare il pre ha dato tanto e proprio per questo l’amministrazione aveva pensato a una serie di eventi a lui dedicati, ma a ridimensionare l’assessore Sacchi è stata la nipote del regista che, attraverso una lunga lettera pubblicata sul quotidiano La Repubblica, ha voluto restituire una realtà diversa di come siano andati gli aspetti organizzativi. Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo-Rame, sottolinea come il Comune «poteva fare di più» per ricordare la nota coppia di artisti. La città di Milano ha deciso di ricordarlo con una targa commemorativa che verrà posata presso l’abitazione di Corso di Porta Romana 132, dove ha vissuto anni d’amore con la moglie Franca Rame. Una decisione che la giunta ha preso la scorsa settimana per rendere omaggio a uno dei drammaturgi, registi e attori più importanti del nostro Paese.

«Comprendo che le amministrazioni abbiano esigenze di ben altro tipo, ci mancherebbe - evidenzia -. Non cerco uno scontro, non rientra nei miei valori né in quelli della Fondazione usare un anniversario per accendere una battaglia. Ma sento l’urgenza, proprio in ragione del ruolo che ricopro e del nome che porto, di dire con chiarezza che questo non basta. Che Milano, come istituzione, doveva e poteva fare di più. Questa possibilità è una parentesi che dura un anno, a volerlo ci sarebbe ancora tempo». Secondo la nipote di Fo dovrebbe essere ben altro l’omaggio della città ai due intellettuali. Non solo. La nipote ha voluto rimarcare come, di tutte queste iniziative in programmadi cui ha parlato l’assessore Sacchi, la Fondazione Fo Rame «non è informata, né tanto meno coinvolta e già questo ci sembra rilevante».