Milano, 21enne marocchino pronto alla strage: "Domani l'Italia sarà migliore". Arrestato

Zakaria Ben Haddi, un 21enne di origini marocchine che vive a Vimercate - in Brianza -, è stato fermato dalla Digos su richiesta della Procura di Milano. Il motivo? Stava progettando un attentato terroristico. Il 30 maggio, solo tre giorni fa, continuava a pubblicare post "inneggianti al martirio". Così gli inquirenti hanno temuto che fosse "verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione".

Ma non finisce qui. Il giovane aveva fatto riferimento all'attentato di Modena dello scorso 15 maggio. "Non mi incolpate per quello che farò domani, perché sto facendo la cosa giusta", ha scritto in una prima storia su TikTok come riportato dal Giornale. Subito dopo aveva specificato che "domani renderò l’Italia migliore".