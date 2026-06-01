Milano, 21enne marocchino pronto alla strage: "Domani l'Italia sarà migliore". Arrestato

Zakaria Ben Haddi, un 21enne di origini marocchine che vive a Vimercate - in Brianza -, è stato fermato dalla Digos su richiesta della Procura di Milano. Il motivo? Stava progettando un attentato terroristico. Il 30 maggio, solo tre giorni fa, continuava a pubblicare post "inneggianti al martirio". Così gli inquirenti hanno temuto che fosse "verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione".
Ma non finisce qui. Il giovane aveva fatto riferimento all'attentato di Modena dello scorso 15 maggio. "Non mi incolpate per quello che farò domani, perché sto facendo la cosa giusta", ha scritto in una prima storia su TikTok come riportato dal Giornale. Subito dopo aveva specificato che "domani renderò l’Italia migliore".
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"Un altro giovane 'italiano doc' fermato per terrorismo islamico", ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "“L’ideologia immigrazionista tipica della sinistra ha fallito. Non ritenendo l’immigrazione pericolosa neanche quando illegale, non ha mai lavorato sull’integrazione. Per questo negli ultimi anni persino persone di seconda generazione hanno assunto atteggiamenti di rivalsa e odio verso la nostra società. Lo dimostra la cattura di un 21enne pronto ad un attacco terroristico. Grazie alle nostre Forze dell’Ordine e all’Intelligence per aver individuato e fermato la minaccia. Ora serve pragmatismo, esattamente la linea che il nostro Governo sta portando avanti per contrastare il pericoloso fenomeno della radicalizzazione islamista", la nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.