Milano, nella capitale della moda il vestito "tipico" è la tuta del maranza

Da sempre Milano è considerata una capitale dello stile, che un tempo puntava sul classico o il sartoriale mentre adesso strizza l’occhio allo streetwear, l’abbigliamento da strada. Ma quali sono (o sarebbero) gli abiti simbolo del 2026? Il sondaggio è partito dal sito online'Milano Città Stato', che ha avuto dei riscontri decisamente giovanili. Non si accenna a un brand di lusso oppure aun capo iconico, bensì viene individuata una tendenza urbana assai discutibile. Al primo posto, infatti, compare il perfetto look del maranza, che sembrerebbe incarnare per tanti meneghini (di prima o seconda generazione) il simbolo della moda contemporanea. Un fenomeno che negli ultimi anni è divenuto sempre più visibile e percepibile nelle piazze, nei luoghi di aggregazione e sui mezzi pubblici. Come paradosso, fino a trasformarsi in un riferimento subito riconoscibile anche per chi non ne condivide i contorni e le sembianze.

L’OUTFIT MARANZA

Entriamo comunque nello specifico per delineare il dress code del maranza ambrosiano. Si parte dalla tuta sportiva, con due preferenze specifiche: la divisa del Barcellona calcio e il modello falso Gucci, marchio in assoluto più richiesto insieme a Balenciaga. Per numerosi adepti tamarri rappresenta la principale chiave di riconoscimento, che nel tempo ha progressivamente sostituito altri riferimenti estetici. In una città che per lustri è stata associata al savoir faire, al bon ton, il fatto che la tuta sia il capo più citato racconta da solo quanto sia cambiato il panorama dell’abbigliamento urbano.

Come ovvio, attorno alla tuta ruota un insieme di accessori, da esibire in ogni parte del corpo. Poteva forse mancare il borsello, immancabile per ogni stagione, assieme al cinturone e al cappellino griffato con visiera, probabilmente fake? Soprattutto in inverno compare anche il piumino Moncler contraffatto e una catena al collo, scenica ma di poco valore. Passando alle calzature, ecco apparire le mitologiche ciabatte, tra infradito, modello da mare con calzino corto di spugna bianco, terminando con l’imitazione delle teutoniche 'Birkenstock'. Di recente le ciabatte hanno'conquistato' una fascia tamarra sempre più ampia della popolazione e oggi si vedono pure in contesti dove un tempo sarebbero state considerate fuori luogo. Segno evidente della perdita di charme del capoluogo lombardo.

Unendo questi elementi emerge una sorta di uniforme urbana che tante persone riconoscono a colpo d’occhio e che, nel bene o nel male, viene percepita come una fotografia rappresentativa della Milano (ex da bere) targata 2026. L’inchiesta del sito 'Milano Città Stato' può sembrare, per certi versi, provocatoria, in quanto molti adulti meneghini doc non si riconoscono nel look da maranza.