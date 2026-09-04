Palermo, atterra l'aereo e scoppia il panico: "C'è un serpente a bordo"

Un episodio insolito ha attirato l’attenzione dei passeggeri di un volo diretto da Lampedusa a Palermo. Durante le ultime fasi del viaggio, infatti, è stato avvistato un serpente nascosto all’interno dell’aereo. La presenza del rettile ha provocato agitazione tra i passeggeri e l’animale è stato immediatamente segnalato all’equipaggio. Il comandante ha quindi informato le autorità dell’aeroporto “Falcone e Borsellino”, predisponendo l’intervento delle forze dell’ordine al momento dell’atterraggio.

Una volta arrivato a Palermo, l’aereo è stato raggiunto dai carabinieri della Stazione Aeroporto e dai militari del Distaccamento Cites di Punta Raisi, specializzati nella tutela della fauna. Gli operatori sono riusciti a recuperare il serpente senza difficoltà e lo hanno messo in sicurezza. Dai primi accertamenti, l’esemplare è stato identificato come un colubro dal cappuccio, una piccola specie di serpente, scientificamente indicata come Macroprotodon cf. cucullatus, caratterizzata da abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne. La presenza di questo rettile a bordo dell’aereo è particolarmente curiosa, poiché Lampedusa rappresenta l’unico territorio europeo in cui è documentata una popolazione di questa specie. La particolare posizione geografica dell’isola, legata geologicamente alla piattaforma nordafricana, spiega la presenza di animali con caratteristiche comuni alla fauna africana.