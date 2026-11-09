Milano, 21enne accoltella un agente di Polizia: "Ecco la città del Pd"

Ennesimo episodio di violenza a Largo La Foppa a Milano. La notte scorsa, sabato 7 novembre, è andata in scena una rissa con protagonisti un gruppo di ragazzi, forse alterati dall'alcol. Urla e spintoni, poi le botte.

All'improvviso un 21enne ha estratto dalla tasca un coltello da cucina. A quel punto la polizia locale si è avvicinata per tentare di sedare la rissa. E il giovane si è scagliato contro gli agenti ferendone uno. La donna dovrà farsi suturare la mano in ospedale. Il giovane è stato poi arrestato per resistenza aggravata e lesioni. Due suoi amici, invece, sono stati fermati per lesioni e rissa. Tutti gli altri sono scappati.

L'episodio si è verificato nello stesso luogo dove tre militari - appena 24 ore - erano stati picchiati da un branco di ragazzi usciti dalla discoteca per il loro accento sardo. E poche settimane prima alcuni ragazzi avevano denunciato di essere stati picchiati dalle guardie del corpo del rapper Fedez. "Ennesima rissa nella zona della movida a Milano: solidarietà all'agente della Locale ferita - ha denunciato l'europarlamentare della Lega SIlvia Sardone -. La Milano del Pd è sempre più insicura - ha proseguito la leghista -, per la giunta Sala è solo percezione...".