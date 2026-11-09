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Bignami smonta Fratoianni con un video: "Ma chi crede più i compagni?"

lunedì 9 novembre 2026
Bignami smonta Fratoianni con un video: "Ma chi crede più i compagni?"

1' di lettura

Qualche tempo fa, in uno dei tanti attacchi rivolti a Giorgia Meloni, Nicola Fratoianni diceva: "Per questa destra qui i nemici sono i giovani". Ebbene, a smentire il leader di Alleanza Verdi e Sinistra sono stati i giovani stessi. Venerdì scorso, 6 novembre, la presidente del Consiglio si è recata all'Eicma, il salone internazionale delle due ruote. Lì la premier è stata accolta da tantissimi ragazzi che l'hanno fermata per un selfie, per un saluto o semplicemente per ringraziarla per il lavoro svolto. All'indirizzo di Meloni anche molti cori e urla di sostegno come “Forza Giorgia”, “Vai Giorgia”, “Brava” e "Continua così".

Sono immagini che mostrano una realtà ben diversa da quella che la sinistra cerca di vendere ai propri elettori. Del resto, quando mancano idee concrete, l'unica alternativa è quella di gettare fango sugli avversari politici. Da quando Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi, gli esponenti dell'opposizione tentano di delegittimare la sua figura in tutti i modi possibili. Ma mai con proposte politiche efficaci.

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Le parole di Fratoianni sono state riprese da Galeazzo Bignami e messe a confronto con i video provenienti dall'Eicma. "Ma chi crede più i compagni?", ha scritto il capogruppo di Fratelli d'Italia. 

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