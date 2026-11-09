Ancona, l'avvocato di Avs spiana la sinistra: "Tolleriamo l’intollerabile"

In Italia aveva frequentato la scuola, qui aveva i suoi amici, e il suo unico desiderio era quello di vivere una vita normale. I suoi genitori però glielo hanno impedito, rispedendola nel Paese d'origine per il matrimonio combinato. Protagonista di questa drammatica vicenda una ragazza minorenne con cittadinanza italiana, cresciuta ad Ancona, che da tempo subiva vessazioni tra le mura domestiche proprio per la sua volontà di "vivere all'Occidentale". Dopo anni di violenze e imposizioni, la ragazza aveva trovato il coraggio di denunciare. In tutta risposta i genitori hanno deciso di mandarla via dall'Italia.

A denunciare l'accaduto - sul quale la diplomazia italiana è al lavoro per riportare qui la giovane - è stato l'avvocato Andrea Nobili, che, oltre all'attività legale, è anche impegnato amministrativamente a sinistra in veste di capogruppo regionale di Avs nelle Marche. Questo non gli ha impedito di rivolgere parole critiche nei confronti della propria parte politica, che, per eccesso di buonismo, finisce troppo spesso per tollerare situazioni di questo tipo.