Muro di Berlino, "non lo consentiremo": la sinistra senza pudore, chi gioca sporco

La libertà ha vinto sulla paura, la democrazia sulla dittatura. Il 9 novembre rimane impresso nella storia. Trentasette anni fa, cadeva il Muro di Berlino. Una vittoria per tutti, il simbolo fisico e non soltanto ideologico della fine dell'ombra del comunismo sull'Europa. Da un regime che faceva della divisione, della repressione e della negazione della libertà i propri strumenti di potere, si è passati ai valori della democrazia, dei diritti individuali e della libertà. Quei picconi e quei martelli del 1989 hanno permesso di riunire non soltanto Berlino, ma l'Europa intera. E hanno dato il colpo di grazia definitivo al blocco sovietico, che culminerà, di lì a poco, con la caduta dell'URSS. Il comunismo europeo è stato vittima della sua stessa ideologia: prometteva l'emancipazione dell’uomo, ma aveva costruito un sistema nel quale l’uomo stesso diventava proprietà dello Stato.

Una giornata da ricordare anche in Italia: da destra a sinistra quel momento è stato celebrato. Anche per farne propaganda. "Ci sono eventi che chiudono un'epoca. La caduta del Muro, il 9 novembre 1989, chiuse la stagione dei blocchi contrapposti, del filo spinato, del silenzio imposto", ha scritto Anna Ascani sui social. La deputata Pd e vicepresidente della Camera ha poi concluso, lanciando un messaggio contro le guerre attualmente in corso: "A Berlino cadeva il simbolo di un mondo diviso. Un popolo si riprendeva il proprio destino e l’Europa tornava a respirare come un corpo solo. Custodiamo questa pagina di storia. Raccontiamola a chi è venuto dopo. Facciamone ispirazione per fermare le guerre e assicurare la pace". Un messaggio lecito, giusto. La caduta di quel muro eretto dal comunismo ha ridato la libertà al popolo intero.

"Il ritorno alla libertà, dopo 40 anni di dittatura passati nella carestia e nella miseria, privati di ogni libertà civile, ha restituito la speranza a intere generazioni di tedeschi. Fare memoria di quell’evento che ha cambiato il corso della storia è un dovere per ogni democratico", ha detto Daniela Ruffino di Azione. Che poi ha lanciato una frecciata: "Dispiace che la stessa commossa partecipazione a quella memoria non sia condivisa da quanti in Italia si ostinano a non riconoscere il 25 aprile come fondamento della ritrovata libertà dopo un ventennio di feroce dittatura fascista. Fascismo e comunismo hanno disseminato di guerre e sangue il Novecento".

Peccato che, nella propaganda politica, c'è chi lo attribuisca - indirettamente - proprio alla destra. È il caso di Renew Europe. "Il 9 novembre 1989 la caduta del Muro di Berlino segnava la fine di un'Europa divisa. Quella notte la libertà prevalse sulla paura, e gli europei dimostrarono che nessuna frontiera imposta può resistere alla volontà dei popoli. Trentasette anni dopo, quella lezione conserva intatta la sua forza. Oggi c'è chi vorrebbe erigere nuove frontiere tra i popoli europei e lo presenta come una riconquista di sovranità. È un'illusione: ogni muro che si innalza rende le nazioni più isolate e dunque più deboli. Per questo dobbiamo far rivivere lo spirito del 1989: la vocazione dell'Europa è unire e aprire nuovi orizzonti, perché dall'unità nasce la sovranità europea, l'unica in grado di proteggere davvero i cittadini", ha affermato l'eurodeputato Sandro Gozi. E poi il segretario generale del Partito democratico europeo ha lanciato un messaggio ambiguo, dando un calcio alla storia e provando a strumentalizzare un evento storico come quello del 9 novembre del 1989: "Noi democratici non consentiremo ai nazionalisti di ricostruire i muri che gli europei hanno abbattuto".

Prendere posizione, ma non distorcere la realtà dei fatti. Condannare è lecito, ma fare propaganda sbagliata meno. È stata la Repubblica Democratica Tedesca (DDR) a erigere quel Muro. È stato il comunismo a dividere il mondo per 28 anni. Usarlo come termine di paragone per buttare acqua al proprio mulino è un clamoroso autogol. Bisognava fermarsi alle celebrazioni per la caduta e alla condanna per quanto vissuto, invece Gozi ha voluto strafare. E la sinistra ha perso un'altra occasione per tacere.