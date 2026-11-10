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Inchiesta urbanistica a Milano, chiesta l'archiviazione per Sala, Boeri e Catella

martedì 10 novembre 2026
Inchiesta urbanistica a Milano, chiesta l'archiviazione per Sala, Boeri e Catella

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In relazione "alle contestazioni di induzione a dare o promettere indebita utilità, svolte nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sono state seguite le indicazioni di gip e del Tribunale del riesame circa l'assenza di una provvista probatoria idonea a sostenere l'accusa in giudizio". Lo comunica la procura di Milano che ha chiesto l'archiviazione per il sindaco Sala, l'architetto Stefano Boeri, l'ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, il ceo della società Coima Manfredi Catella, nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica.In relazione "ai reati di corruzione, si è seguita l'indicazione emersa in sede giurisdizionale", relativa alla "inesistenza di una prova" "utile a una ragionevole previsione di condanna". 

La "sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di omissioni degli obblighi di astensione, di relazioni professionali ed economiche tra componenti della Commissione e operatori interessati a interventi edilizi, la criticità nelle procedure urbanistiche esaminate sono elementi che, pur evidenziando significative anomalie, non sono sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto per sostenere l'accusa in giudizio, l'esistenza di un collegamento sinallagmatico tra le utilità corrisposte e l'esercizio della funzione pubblica", evidenzia ancora la Procura.

"È difficile - è il commento del primo cittadino -, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l’amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere. Ma chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo". 

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