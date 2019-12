Report, le accuse di Klaus Davi a Luca Palamara: "Cos'è davvero per lui la Calabria"

Puntata bomba di Report domani, lunedì 9 dicembre, su Rai 3 in prima serata. Tra gli intervistati del programma ci saranno il massmediologo Klaus Davi, titolare di una prestigiosa agenzia di comunicazione e impegnato in prima linea contro l’impresa criminale e Fiammetta Borsellino, figlia del giudice trucidato da Cosa Nostra nei primi anni 90. Klaus Davi è stato intervistato da Luca Chianca e parlerà di San Luca e del misterioso caso della cosiddetta ‘Partita del Cuore’, annunciata e poi cancellata dopo che si è appreso dell’indagine su Luca Palamara da parte della Procura di Perugia. Spazio verrà anche dedicato dalla trasmissione all’impegno del giornalista in Calabria in questi 4 anni contro l’impresa criminale e a favore dell’economia legale. Davi non ha risparmiato critiche al giudice: "Mi ero rivolto a lui perché da comunicatore di professione mi ero reso conto dello stato catastrofico del percepito di questa terra bellissima e del dilettantismo con cui lo Stato, sul posto, comunica i propri indiscussi successi contro la criminalità. Un giorno incontrai sia lui che Giovanni Legnini. Devo dire che furono disponibili e attenti, ma poi tutto fini nel nulla. Sono stato un ingenuo…. Per lui la Calabria e le sue procure erano solo uno dei tanti tasselli su cui tentare di esercitare la propria influenza". Una prima clip dell’intervento di Davi è già visibile sul sito del prestigioso programma di Rai 3.