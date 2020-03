Berlusconi e Marta Fascina, frecciata di Nunzia De Girolamo: "Il mio seggio sicuro è stato utilizzato per fargli trovare l'amore"

06 marzo 2020 a

Ormai è cosa ben nota. Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati. A mettersi in mezzo la bellissima bionda, nonché deputata di Forza Italia, Marta Fascina. A commentare la notizia confermata dalla segreteria dell'ex premier, anche l'ex azzurra Nunzia De Girolamo: "Questa è una cosa che non c'entra nulla - esordisce da Myrta Merlino a L'Aria Che Tira -, ma oggi ho scoperto che il mio seggio sicuro è stato utilizzato per far trovare l'amore a Berlusconi, sono felice. L'amore vince su tutto". Una frase del tutto ironica quella della De Girolamo che, nel lontano 2018, vide cedere la candidatura in Campania alla "sconosciuta del Milan" che le "soffiò" il posto. Ora, con il senno del poi, si potrebbe ipotizzare qualcosa in più su quella vicenda....