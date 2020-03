Nicola Zingaretti positivo al coronavirus, il 4 marzo era a Porta a porta: teme anche Bruno Vespa?

07 marzo 2020 a

La positività di Nicola Zingaretti al coronavirus scatena ora il panico-quarantena in chi l'ha frequentato in questi ultimi 7 giorni. Tanti, tantissimi: decine di esponenti di spicco del Pd e del governo, in un effetto domino che potrebbe arrivare fino a Palazzo Chigi. Ma anche in tv c'è chi starà vivendo, si sospetta, ore di ansia. Lo scorso 4 marzo Zingaretti è infatti andato ospite di Bruno Vespa negli studi Rai di Porta a porta. Il conduttore ha più volte esibito gesti di precauzione davanti alle telecamere, compreso lo starnutire nell'incavo del gomito per non rischiare di trasformare le mani in vettori di infezione. Ma l'incontro ravvicinato con Zingaretti non può farlo star tranquillo al cento per cento.