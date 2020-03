Non è l'arena, Fiorello e l'appello sul coronavirus: "State a casa sul divano, che brutta cosa gli aperitivi"

08 marzo 2020 a

a

a

A Non è l'arena Massimo Giletti manda in onda l'appello che Fiorello ha pubblicato su Instagram. L'Italia è alle prese con l'emergenza coronavirus ed è necessaria la presa di posizione dei personaggi pubblici affinché i cittadini capiscano la gravità della situazione. Lo showman siciliano gira un video dal divano di casa: "Ho un'idea per tutti noi. Ma perché non stiamo un po' a casa? Tutti a casa? Guardate che è bello! Che è sta roba, andare a fare gli aperitivi, le feste, stare 30-40 amici tutti insieme appiccicati a meno di un metro di distanza? Invece stare a casa significa scoprire giochi nuovi, o giocare al Monopoli, al Risiko, al mimo dei film, potete fare il karaoke, divertirvi a casa coi vostri genitori, coi vostri parenti". Insomma, il concetto espresso da Fiorello è chiarissimo: "State a casa che è meglio. Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano. Guardate come sto bene io: fai come me, stai sul divano".