Coronavirus, Maria Giovanna Maglie contro la Germania: "Quarto Reich, stanno insabbiando morti e ricoveri"

Un servizio, inquietante, trasmesso da Sky. Un collegamento in cui il corrispondente da Bruxelles parla dell'emergenza coronavirus in Germania, ricordando come di fatto la gestione dell'emergenza sia interamente demandata ai lander della Germania i quali, spiega tra le righe - ma non troppo - l'inviato, stanno di fatto coprendo l'emergenza, riducendo il numero dei morti. Come? Escludendo dal conteggio chi aveva malattie pregresse. Un servizio preso e rilanciato su Twitter da Maria Giovanna Maglie, con toni durissimi contro la Germania: "Sta dicendo tranquillamente che in Germania non danno informazioni sui ricoveri, né sul numero di tamponi, e che registrano come morti per altra causa i morti di coronavirus che avevano una qualche malattia pregressa". Analisi ineccepibile, arricchita da un durissimo hashtag: #quartoreich.

