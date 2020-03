Coronavirus, Belen Rodriguez e l'audio choc: "La vitamina C aiuta a guarire e a prevenire il contagio"

11 marzo 2020 a

a

a

Le istituzioni hanno più volte ripetuto di prestare attenzione alle fake news, specialmente a quelle che circolano nei gruppi di Whatsapp. Belen Rodriguez sembra invece essere cascata nell’errore con tutte le scarpe: nelle sue stories di Instagram ha pubblicato integralmente un audio secondo cui la vitamina C sarebbe decisiva per contrastare il coronavirus. Dagli esperti non è arrivata nessuna indicazione in questo senso, ma l’audio pubblicato dalla showgirl argentina ha fatto il giro del web: “Hanno accertato che la somministrazione di vitamina C ai pazienti affetti dal virus è fondamentale e sta favorendo la guarigione. Quindi - si sente nel messaggio - è auspicabile l’assunzione di vitamina C anche a scopo preventivo, nell’ordine di 1 o 2 grammi al giorno”.