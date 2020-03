Non è l'arena, Annalisa Chirico e la straziante storia di Rebecca: "Dieci anni, una malattia rara..."

16 marzo 2020 a

Non c'è solo il coronavirus. Ci sono anche le conseguenze del coronavirus, in particolare sui malati. E a raccontare una storia atroce, che spezza il cuore, ospite da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, nella puntata andata in onda domenica 15 marzo, ci pensa Annalisa Chirico. La firma de Il Foglio racconta la storia di Rebecca, "una bambina di 10 anni che ha una malattia rara". Una storia che dimostra come il Covid-19 stia letteralmente sconvolgendo tutto. Il punto è che, svela la Chirico, "oggi Germania e Svizzera stanno rallentando il suo trasferimento e le sue cure a causa del coroanvirus". E insomma, questa maledetta pandemia, come se non fosse già abbastanza chiaro, mette a repentaglio la vita soprattutto dei malati, di quelli che non hanno il Covid-19 ma che non possono più essere gestiti, affrontati o, nel peggiore dei casi, operati.