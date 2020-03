Ilaria Capua rilancia la petizione "mondiale" alla Rai: "Troppo coronavirus in tv, riguardiamo le partite storiche"

16 marzo 2020 a

Ilaria Capua fa parte della ristretta cerchia di virologi autorevoli che vengono ospitati da quasi tutte le trasmissioni televisive. D’altronde l’informazione sul coronavirus ha praticamente monopolizzato i palinsesti: l’Italia ha bisogno di essere sempre al corrente degli ultimi sviluppi riguardanti l’emergenza, ma sono in tanti a volere degli spazi per potersi distrarre. Di questo parere è anche Ilaria Capua, che sui social rilancia a sorpresa una petizione rivolta alla Rai: la richiesta è di rivivere i successi dell’Italia nei mondiali di calcio. “La convivenza in spazi ristretti per settimane è difficile - scrive la virologa su Twitter - e nelle tv in Italia si parla solo di coronavirus. Troppo. Riguardiamo insieme tutti le partite storiche!”.