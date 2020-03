Guido Bertolaso, lo sfregio di Vauro sul Fatto Quotidiano: "Mascherine? No, preservativi"

17 marzo 2020 a

Quelli che odiano Guido Bertolaso. Ovvero Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Il direttore, nel suo fondo di lunedì 16 marzo, si è speso contro il consulente ingaggiato dalla Lombardia nella lotta al coronavirus: "Sono pronto a dare due euro per lasciarlo a casa", ha scritto Marco Manetta. E ora, rigorosamente in prima pagina sul Fatto Quotidiano, tocca al vignettista comunista Vauro Senesi. Ecco la sua discutibile ultima fatica. Titolo: "Scende in campo Bertolaso". Dunque nel disegno ecco che si confrontano due tizi. Il primo chiede: "Sono arrivate le mascherine?". Il secondo risponde: "No. Ma sono arrivati i preservativi". Cala il sipario, la porcheria di Vauro è servita.