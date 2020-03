Flavio Briatore a Stasera Italia: "Decreto paranoico e populista, ho licenziato più di mille persone"

18 marzo 2020 a

“Questo non è un decreto cura Italia ma è un decreto della vergogna”. Flavio Briatore si collega a Stasera Italia su Rete 4 e non ci va per il sottile quando arriva il momento di commentare le misure economiche del governo. L’emergenza coronavirus è serissima e per il noto imprenditore i 25 miliardi previsti dall’esecutivo non sono abbastanza: “La Spagna ne ha messi in conto 100, mentre l’Italia con questo decreto farà a pezzi tutti gli imprenditori, tutte le aziende, tutta la gente che lavora e produce ricchezza”. Briatore lo definisce un “decreto paranoico e populista” e testimonia in prima persona gli effetti del virus sull’economia: “In questi giorni ho licenziato, messo a casa più di mille persone. Questi non si rendono conto di cosa fanno”.