Alessandro Sallusti si collega da casa a L'aria che tira? Occhio, cosa si sente: uno strepitoso momento di tv

Fermi tutti. Un sorriso in questi giorni cupi del coronavirus. Un sorriso che strappa un siparietto a L'aria che tira, il programma di approfondimento del mattino su La7, tra la conduttrice, Myrta Merlino, e Alessandro Sallusti, ospite in collegamento. Il punto è che la Merlino apre la linea col direttore del Giornale, ma lui non si sente. Si sente soltanto un cane abbaiare: "È il tuo cane?", chiede la Merlino. E Sallusti, un poco imbarazzato: "Sì... è un po' complicato lavorare così". A quel punto, la conduttrice coglie l'occasione per un appello: "I cani e i gatti non possono in nessun modo contagiarvi, teneteveli a casa e non abbandonateli". Appello immediatamente raccolto da Sallusti. Già, perché in questi giorni il numero dei criminali che abbandonano i loro animali domestici è cresciuto a dismisura.