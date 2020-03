Coronavirus, Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Decretino e show notturni, una iattura come il virus"

22 marzo 2020 a

a

a

“Altro decretino notturno e Giuseppi show”. Maria Giovanna Maglie usa l’ironia per commentare l’ultima uscita pubblica del premier Conte, avvenuta in seconda serata per annunciare nuove misure contro il coronavirus. Dal 23 marzo - e fino al 3 aprile - ci sarà quindi un’ulteriore stretta, ma la vera svolta era già stata impressa dalle Regioni, soprattutto da Lombardia e Piemonte che avevano firmato ordinanze restrittive. Il presidente del Consiglio si è semplicemente adeguato, come suggerito dai dati drammatici degli ultimi bollettini. La Maglie però esprime preoccupazione perché “un’idea non si vede. Quale progetto, quali risorse, cosa chiedete e cosa date, a chi e come provvederete. Questo governo è una iattura - è la sentenza della nota opinionista televisiva - quanto il virus”.