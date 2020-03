Coronavirus, Roberto Burioni contro Gunter Pauli: "La correlazione tra 5G e Wuhan-Lombardia? Bugie pericolose"

22 marzo 2020 a

a

a

Gunter Pauli è un personaggio un po' stravagante che, per ragioni che sfuggono all'intelletto, è addirittura il consigliere economico del premier Giuseppe Conte. Eppure Pauli attira a sé una valanga di critiche per le sue affermazioni. L'ultima sul coronavirus è delirante: "La scienza deve dimostrare e spiegare causa ed effetto. Tuttavia la scienza innanzitutto osserva le correlazioni: fenomeni che sono apparentemente associati. Applichiamo la logica della scienza. Qual è stata la prima città al mondo coperta dal 5G? Wuhan. E la prima regione europea raggiunta dal 5G? Il Nord Italia". Qual è la correlazione tra il coronavirus e il 5G è davvero difficile da spiegare, forse impossibile. Infatti Roberto Burioni ha commentato duramente la teoria di Gunter Pauli: "Non è possibile che una persona che diffonde irresponsabilmente bugie pericolose e senza alcuna base scientifica sia un consulente del governo".