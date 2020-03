Flavio Briatore a L'Aria Che Tira: "Io pioniere del coronavirus, avevo gli stessi sintomi già a dicembre"

24 marzo 2020 a

"Io pioniere del coronavirus". Queste le parole con cui Flavio Briatore racconta in collegamento a L'Aria Che Tira quanto gli è successo a dicembre. "In quel periodo, era fine dicembre, avevo la febbre altissima e problemi respiratori - dice l'imprenditore di fronte a una Myrta Merlino sbigottita -. Ho chiamato il mio medico, ma nemmeno lui capiva cosa stesse succedendo".

Poi Briatore ricorda di essere stato a Milano per fare le lastre e la tac e in effetti "si è vista un'ombra". Con il senno di poi - prosegue - "il mio medico mi ha richiamato e mi ha detto che avevo preso il coronavirus. Tutti i dati portavano a quello". Insomma, Briatore è stato un pioniere, ma - come si definisce lui stesso - è stato anche molto fortunato".