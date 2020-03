Mario Giordano, il commovente messaggio al figlio: "La laurea ai tempi del coronavirus? Un raggio di luce in tempi bui"

24 marzo 2020 a

Mario Giordano mette le mani avanti: "Non sono solito usare i social per comunicazioni private" scrive sul suo profilo Twitter per poi proseguire: "Ma non riesco a tenermi. Laurearsi ai tempi del coronavirus costringe a molte rinunce (niente discussione, niente festa) ma regala un raggio di luce in tempi bui. Grazie Lorenzo, figlio mio". Un post commovente, quello del conduttore di Fuori dal Coro che, più volte, parlando di figli, si è lasciato andare.

È successo anche tempo fa, quando il giornalista era ospite del collega Paolo Del Debbio. In quell'occasione le sue due figlie lo hanno sorpreso con un video messaggio. E, inutile dirlo, Giordano si è commosso, le lacrime lo hanno accompagnato durante l'intervista su Rete Quattro mostrando una parte del conduttore che mai avevamo visto.