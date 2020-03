Mattarella, la Maglie durissima: "Il suo appello? Con il dovuto rispetto, stronz***e"

28 marzo 2020 a

Non è piaciuto a Maria Giovanna Maglie il discorso di Sergio Mattarella. Il presidente si è appellato all'Unione europea affinché prenda decisioni rapide e "solidali" sull'emergenza coronavirus. Ne va, ha spiegato il Capo dello Stato, della sopravvivenza stessa dell'Europa unita.

Ma la giornalista, tra le voci euro-scettiche più forti del dibattito pubblico italiano, non si è fatta incantare ed esprime il suo parere in modo abbastanza rude via Twitter. "L'appello di Mattarella? - chiede già con un pizzico di sarcasmo ai suoi followers - Con il dovuto rispetto, anche per via del vilipendio, #bullshit". La traduzione non servirebbe in certi casi, ma fuori di metafora e francesismi (pardon, anglismi): "Stronz***e".