Chef Rubio, il tweet assurdo sull'incendio al Palazzo di giustizia di Milano

28 marzo 2020 a

L'incendio al tribunale di Milano ha scatenato la fantasia di Chef Rubio che su twitter ha voluto dire la sua sull'ipotesi che le fiamme non siano dolose come pensano gli investigatori; "Stranamente pija foco l’archivio del palazzo di giustizia quando non gira n’anima e nessuno può controllare. Onore ai @emergenzavvf che sono costretti a rischiare la vita per colpa di incendi dolosi che passeranno come al solito per accidentali. #Milano", il tweet pubblicato questa mattina.

Le fiamme hanno divorato i documenti della cancelleria dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari, distruggendo l’intera stanza. Nessuna pista viene esclusa. Anche se potrebbe essersi trattato solo di un cortocircuito.