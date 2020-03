Maria Giovanna Maglie contro il Pd: "Montecitorio e Palazzo Chigi in pegno? Vogliono svendere l'Italia"

28 marzo 2020 a

a

a

Maria Giovanna Maglie pubblica sui social un estratto dell’intervista che Luigi Zanda ha rilasciato a La Repubblica. Il senatore del Pd ha sottolineato che “nessun prestito ci verrà mai concesso senza garanzie” e quindi per la ricostruzione i dem sarebbero pronti a “dare in garanzia il patrimonio immobiliare di proprietà statale”. Riuscite ad immaginare Montecitorio e Palazzo Chigi dati in pegno? Evidentemente il Pd sì. A riguardo la Maglie si esprime in poche parole, ma in maniera molto dura: “Intendete consentirgli di svendere la nostra nazione? Perché è questo che vogliono fare se qualcuno non li ferma”. La nota opinionista continua quindi a portare avanti la linea che vorrebbe un governo diverso da quello BisConte per guidare l’Italia nella ricostruzione post-coronavirus.