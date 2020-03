Maria Giovanna Maglie sul sondaggio Pagnoncelli: "Su la fiducia in Conte? Senza parole, per poveri fessi"

Secondo il #sondaggio #Ipsos di Nando Pagnoncelli cresce la fiducia in Conte nei giorni del #coronavirus. Il laconico commento di Maria Giovanna Maglie, che di fiducia nel premier non ne ha

29 marzo 2020 a

a

a

Piuttosto incredibile, ma secondo Nando Pagnoncelli vero. Il punto è che, stando alle cifre dell'ultima rilevazione Ipsos pubblicate sul Corriere della Sera di domenica 29 marzo e relative alla fiducia nei leader, il gradimento di Giuseppe Conte schizza verso l'alto. Nel dettaglio, il premier incassa 13 punti in più rispetto alla precedente rilevazione, portando il suo livelli di fiducia a un roboante 61 per cento. Pagnoncelli sottolinea come sia il dato più elevato dall'insediamento del Conte 2, cifre dovute con discreta evidenza alla sua gestione dell'emergenza coronavirus. Emergenza che secondo molti fa acqua da tutte le parti e che però, in definitiva, gli sta permettendo di crescere in termini di gradimento. E il sondaggio viene ripreso e rilanciato su Twitter da Maria Giovanna Maglie, la quale aggiunge un eloquente commento: "Senza parole. Per poveri fessi". Già, la Maglie non nutre particolare fiducia nel premier e nel governo (eufemismo).