Mario Giordano, vittoria a Fuori dal coro: "Coronavirus, riaprono il reparto dello Spallanzani dopo il nostro servizio"

Un servizio di Fuori dal coro sugli sprechi nella sanità italiana ai tempi del coronavirus smuove le acque all'ospedale Spallanzani di Roma, e Mario Giordano celebra il successo professionale e personale: "Qui facciamo le domande polemiche, rompiamo le scatole, urliamo - spiega ai telespettatori in diretta -. Dicono che urliamo troppo, qualcuno ci vorrebbe far star zitti. Però vedete: allo Spallanzani c'è una torre finita nel 2014, costata 54 milioni di euro e mai stata aperta perché mancava il collaudo della Protezione civile".

Dopo la denuncia di Fuori dal coro, la svolta: "Guarda che caso, pochi giorni dopo il nostro servizio il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha deciso di riaprire quel reparto. Ma guarda un po'...".