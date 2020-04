Luisella Costamagna a Fuori dal coro: "Virus di pipistrelli, sciacalli e vampiri, dimezzare lo stipendio ai parlamentari"

02 aprile 2020 a

"Siamo alle prese con il virus dei pipistrelli ma pure con sciacalli e vampiri". Luisella Costamagna, nel suo spazio polemico a Fuori dal coro condotto da Mario Giordano su Rete4, se la prende con i politici in tempo di coronavirus. "In questo momento difficile rinuncia allo stipendio pure Cristiano Ronaldo e allora perché non dimezzare lo stipendio anche ai parlamentari per aiutare i cittadini? In fondo - conclude la giornalista - il Parlamento sta funzionando con solo un sesto di loro...".

Impegno ridotto, paga ridotta: equazione a cui si sta adeguando suo malgrado gran parte dei lavoratori italiani (senza contare chi il lavoro l'ha perso del tutto, a causa della quarantena), ma che per ora non sfiora minimamente Montecitorio e Palazzo Madama.