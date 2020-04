Nicola Porro contro il sindaco di Abetone: "Fascistello, vorrebbe arrestarmi perché non la penso come lui"

02 aprile 2020 a

Strano, ma vero: c'è un sindaco che ha invocato l'arresto di Nicola Porro. Di chi si tratta? Presto detto: di Diego Petrucci, primo cittadino di Abetone, comune in provincia di Pistoia. Petrucci invoca le manette per le posizioni prese dal giornalista contro la gestione del governo dell'emergenza coronavirus, quel coronavirus che Porro si è beccato in prima persona "toccando con mano" le inefficienze del sistema. Insomma, il sindaco toscano si iscrive al partito di quelli che "è vietato criticare Giuseppe Conte", un partito sempre più folto e spalleggiato da innumerevoli organi di stampa. E Nicola Porro, nella sua consueta Zuppa di Porro, quella di giovedì 2 aprile, ha deciso di rispondere al fuoco del sindaco: "Quel sindaco fascistello che vorrebbe arrestarmi. La ragione? Solo perché non la penso come lui..."..