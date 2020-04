Vittorio Sgarbi contro la Protezione civile: "Va ripensata". La rabbia dopo il "no" all'imprenditore che offriva 50 milioni di mascherine

03 aprile 2020 a

Vittorio Sgarbi non ci vuole credere: la Protezione civile ha rifiutato le mascherine. Il critico d'arte sul suo profilo Twitter porta alla luce un'inchiesta di PiazzaPulita commentando: "Lo so, non bisogna fare polemiche in un momento così difficile per tutti. Ma probabilmente questa Protezione Civile, così com'è, va ripensata". Il fattaccio è accaduto un mese fa quando l'imprenditore che opera in Cina, Filippo Moroni, offrì uno stock di 50 milioni di mascherine. Per tutta risposta, Angelo Borrelli e la Protezione civile risposero di no. "Siamo a posto così", dicevano in una telefonata rifiutando aiuti vitali per il nostro Paese. Il motivo? Prima i soliti problemi di natura burocratica, nello specifico le modalità di pagamento, e poi sostenendo che non servissero. Peccato però che, con il senno del poi, quelle protezioni servivano eccome.