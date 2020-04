Non è l'arena, Alessandro Sallusti: "Strage per coronavirus nelle case di riposo? Criminalità comune"

06 aprile 2020 a

Uno degli aspetti più terrificanti del coronavirus è sicuramente quello della strage nelle case di riposo: anziani lasciati morire, da soli, magari con enormi responsabilità delle strutture. E un commento su tutto ciò arriva da Alessandro Sallusti, ospite in collegamento a Non è l'arena di Massimo Giletti, su La7, la puntata è quella del 5 aprile. Per il direttore, "non è una storia di coronavirus, ma una storia di criminalità comune". E ancora, picchia duro Sallusti: "C'entra col codice penale e con la delinquenza. Non con l'assistenza sanitaria". Difficile, quasi impossibile dargli torto.