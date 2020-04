Alessandro Sallusti a Quarta Repubblica sul coronavirus: "Concorrenza sleale e situazione drammatica dal punto di vista giudiziario"

07 aprile 2020 a

Il tema coronavirus tiene ancora banco, anche a Quarta Repubblica, a trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete Quattro. Qui è Alessandro Sallusti a svelare uno scenario terrificante: "Se un'azienda riapre e uno degli operai si ammala e muore, la situazione potrebbe diventare drammatica dal punto di vista giudiziario".

Il motivo del dibattito è la riapertura, seppur progressiva, del Paese che costringerebbe molti posti di lavoro a far rientrare i propri dipendenti senza però grandi tutele. Insomma, per il direttore del Giornale "è facile teorizzare dal punto di vista economico, ma la pratica è difficilissima". Poi ancora: "Non capisco questo piano di riapertura condizionata, o riapri o non riapri. Se riaprirà prima l'Austria o la Germania, si andrà a creare una concorrenza sleale che penalizzerà le nostre imprese".

