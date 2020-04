PiazzaPulita, Rula Jebreal sulla strage da coronavirus negli Stati Uniti: "Impreparati per scelta di Donald Trump"

10 aprile 2020 a

A PiazzaPulita sale in cattedra Rula Jebreal. Nel corso della puntata del programma di Corrado Formigli in onda su La7 giovedì 9 aprile, la giornalista torna a farsi viva per accusare Donald Trump delle peggiori atrocità circa il coronavirus, che negli Stati Uniti sta mietendo quasi 2mila morti al giorno. Secondo la Jebreal, "l'America non è preparata a questa pandemia per scelta di Trump". E ancora: "Il presidente non crede alla scienza". Insomma, la Jebreal a fronte di migliaia di morti ogni giorno parla di "scelta". Ma non è finita, perché - va da sé - a strettissimo giro di posta Rula Jebreal aggiunge: "Credo che i repubblicani e Trump, in questo momento, avranno sulla coscienza migliaia di morti". Insomma, tutta colpa di Trump e repubblicani, che la Jebreal da sempre osteggia.

