Marco Travaglio, brutta figura: Il Fatto Quotidiano si scatena contro la Regione Lombardia, ma accetta la sua pubblicità

I soldi fanno gola a tutti, anche a Marco Travaglio. Il suo Fatto Quotidiano, dopo settimane di duro attacco alla Regione Lombardia per come ha operato contro il coronavirus, non sdegna però la pubblicità. È accaduto oggi, sabato 11 aprile, quando alla pagina 20 il lettore ha potuto notare l'inserzione della regione guida da Attilio Fontana. Sì, proprio quel Fontana su cui Travaglio ha scritto: "Quelli che sgovernano la Lombardia, al secolo Attilio Fontana e Giulio Gallera. Dovranno cambiare mestiere, avranno un futuro assicurato nel mondo dell'avanspettacolo e del cabaret".

O anche: "A noi, che siamo gente semplice, bastavano le loro facce (e quella di Formigoni) per sapere che il "modello Lombardia" era una truffa da magliari, e ci siamo presi tutti gli improperi del mondo per aver osato scriverlo per primi". Ma il Travaglio pro Conte non si era limitato solo a questo. Il direttore del Fatto Quotidiano aveva preso di mira anche Guido Bertolaso ironizzando sulla malattia. Il commissario nominato per fronteggiare l'emergenza ha contratto il coronavirus. Un fatto che ha suscitato grande ilarità giusto solo in Travaglio. E ora come la mettiamo? Cosa ci fa la pubblicità in bella vista di quanto fatto dalla Regione Lombardia per la salute dei cittadini? E chissà se anche su questo il direttore risponderà con un grossa risata.

