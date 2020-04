L'aria che tira, Ilaria D'Amico sulla grigliata sul tetto a Palermo: "C'è chi sente di non avere nulla da perdere"

16 aprile 2020 a

a

a

Hanno fatto discutere, e parecchio, le immagini della grigliata di Pasquetta sul tetto di un palazzo di Palermo, in piena violazione di lockdown e quarantena. Risultato? Tutti multati. E del tema se ne parla anche a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove ospite in collegamento c'è Ilaria D'Amico. La quale offre una interpretazione tutta sua circa l'episodio: "Per alcuni in questo momento di disagio c'è poco da perdere", spiega la giornalista di Sky. E ancora, spiega: "La mia non vuole essere una giustificazione, ma ha a che fare con il sentire la vita in una maniera diversa". E, forse, la D'Amico non ha neppure tutti i torti.

"Quando esco di casa...". Impensabile confessione della Merlino: il trucco anti-lockdown per incontrare Tardelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.